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الخشت: تنكيس الأعلام بجامعة القاهرة حدادا على شهداء فى غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:28 م
الخشت: تنكيس الأعلام بجامعة القاهرة حدادا على شهداء فى غزة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنفيذًا لقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنكيس أعلام جامعة القاهرة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق.

 

وأعربت جامعة القاهرة عن تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التى اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه أحداث غزة.

 

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام فى العالم، تتضامن مع أهالى قطاع غزة، وتدعو المجتمع العالمى إلى القيام بواجباته ودعم القضية الفلسطينية وإنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.







جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

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