الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى تعلن تضامنها الكامل مع قرارات القيادة السياسية

محمد الجالى - هند مختار

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسي تضامنها الكامل والمطلق مع قرارات القيادة السياسية المصرية المستمرة حفاظاً على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظاً على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

ورفضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي كل الفروض والتصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء لكونها مخالفة للقواعد القانون الدولي الإنسانى، ولما بها من ثم نقل لمسرح العمليات إلى الأراضى المصرية لتتمسك إسرائيل بحق الرد على المقاومة الفلسطينية الموجودة على الأراضى المصرية وتنسف بذلك عملية السلام من أساسها.

كما ندعو العالم بأسره وبخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ للضغط على أطراف الصراع للتهدئة والسماح لمن يرغب من الدول بإنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل فى قطاع غزة الجريح، وكذا السماح بإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المصابين والعالقين، ونجدد الدعوة للعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بانه لا حل الا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين فى البقاء فى أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.