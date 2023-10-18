البيت الأبيض يبحث طلب حزمة مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا بـ 100 مليار دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مسئولي البيت الأبيض يبحثون مطالبة الكونجرس بحزمة مساعدات تهدف بشكل أساسى إلى دعم أوكرانيا وأستراليا، والتي يمكن أن تتكلف 100 مليار دولار، وإن كان التقدير الأولى يمكن أن يتغير مع استمرار التخطيط للأمر، بحسب ما قالت أربعة مصادر مطلعة على الأمر.

وفى محادثات مع عاملين بالكونجرس، ناقش مساعدة بايدن اقتراح حزمة مساعدات خارجية كبرى فى هذا الأسبوع فى ظل أزمات دولية عديدة منها حرب إسرائيل على غزة.

ومن المتوقع أن يشمل التمويل أيضا تمويلات إضافي لتعزيز إجراءات الهجرة على الحدود الأمريكية مع المكسيك، وربما يشمل أموالا لتايوان لمواجهة الصين، وفقا للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

من جانبها، قالت صحيفة بولتيكو إن هناك دعم واسع فى الكونجرس للموافقة سريعا على المساعدات لإسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى. وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر أمس الثلاثاء، إنه يريد أن يتحرك مجلس الشيوخ سريعا، لكن مجلس النواب لا يزال متجمدا فى ظل عدم قدرة الجمهوريين على انتخاب رئيس جديد.

فضلا عن ذلك، فقد أعرب بعض الجمهوريين من مجلس النواب عن شكوكهم إزاء مزج مساعدات إسرائيل بتلكم الخاصة بأوكرانيا، التي تواجه حربا مع روسيا لكن لا تحظى بدعم كبير.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل إنه يؤيد موقف الإدارة بمحاولة ربط المساعدات لكلا البلدين إلى جاب دعم تايوان.

وقال ماكونيل إن الأمر متشابك، فهناك كوريا الشمالية وايران وروسيا والصين، على الجانب المضاد من (العالم الديمقراطى)، وهناك صلة بين كل هذا، مشيرا إلى أنه ليس مندهشا من أن الإدارة تسعى لزيادة الدعم.