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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:33 م
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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 12:43 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 22256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 27315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 9303 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3878 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 5964 نقطة.






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