اليوم السابع
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الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة يطالب بمساءلة مرتكبى جرائم الإبادة بغزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 04:10 م
الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة يطالب بمساءلة مرتكبى جرائم الإبادة بغزة دمار القصف فى غزة
كتب سيد الخلفاوى

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أدان الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة، ممثلا لجمعياته ومؤسساته وقيادته وقيادات ورواد العمل الأهلي بالقاهرة، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار قصف إسرائيل البربري لمستشفي المعمداني بقطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحي من المدنيين الأبرياء وتسبب في إصابة المئات من الأطفال والنساء الذين كانوا فى ساحات المستشفي للاحتماء من نيران الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أيام ظنا منهم بأن المستشفي محمية وفق المعاهدات الدولية واتفاقيات الأهداف المدنية بشكل عام والمستشفيات بشكل جنيف التي تمنع قصف، خاص في حالات النزاع المسلح.
 
وطالب الاتحاد برئاسة الدكتور عز الدين أحمد فرغل، باسم المجتمع والمؤسسات والجمعيات الأهلية المجتمع الدولي بالإطلاع بمسئولياته في حفظ أرواح الشعب الفلسطيني من المدنيين والجرحي وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في ظل هذا النزاع المسلح، كما طالب بمسائلة مرتكبي هذه الجرائم وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعاقب كل من يرتكب جرائم الانسانية وجرائم الابادة الجماعية.






جرائم إسرائيل

مستشفى المعمداني

مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

قصف مستشفى المعمداني

مستشفى المعمدان

مستشفى المعمداني غزة

مستشفى المعمداني في غزة

مستشفي المعمداني

لحظة قصف مستشفى المعمداني

قصف إسرائيلي استهدف المستشفى المعمداني

ضرب مستشفي المعمداني

اسرائيل تقصف مستشفى المعمدان

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