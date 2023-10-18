ازدحام ميدان الشرقية وإطلاق الشماريخ بالوقفة التضامنية لفلسطين… صور

شهد ميدان محافظة الشرقية ازدحاما شديدا وما زال الأهالى يتوافدون للانضمام إلى الوقفة التضامنية التى نظمها الشراقوة تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتأييدا لموقف مصر.

وأطلق الشراقوة الشماريخ النارية وزادت هتافاتهم ضد الكيان الصهيونى وهتافات للشعب الفلسطينى " بالروح والدم نفديكى يا فلسطين" وهتافات أخرى مناهضة لسياسة القمع التى تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وكان قد نظم الآلاف من أهالى محافظة الشرقية أمام قصر ثقافة الزقازيق بجوار محافظة الشرقية لتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وهتف الأهالى "بالروح والدم نفديكى يا فلسطين"، رافعين أعلام جمهورية مصر العربية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما زالوا يتوافدون من ربوع محافظة الشرقية.