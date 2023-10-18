ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

,ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 22151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 27207 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 9272 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3883 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5969 نقطة.