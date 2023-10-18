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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 10:20 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
,ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 22151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 27207 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 9272 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3883 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5969 نقطة.






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