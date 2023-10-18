اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيطاليا: إصدار 449 ألف تصريح إقامة جديد للمهاجرين خلال العام الماضي

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:41 م
إيطاليا: إصدار 449 ألف تصريح إقامة جديد للمهاجرين خلال العام الماضي موجات من اللجوء
أ ش أ

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كشف المعهد الإيطالي للإحصاء، عن أنه تم إصدار 449,118 تصريح إقامة جديد للمهاجرين خلال العام الماضي، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ أكثر من 10 سنوات.


وذكر المعهد - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الإيطالية أن الأزمة الأوكرانية قد ساهمت في هذه الزيادة بشكل كبير، مع منح ما يقرب من 148 ألف تصريح جديد للحماية المؤقتة، مشيرًا إلى أنه وضع استثنائي ميز سيناريوهات الهجرة في جميع أنحاء أوروبا، مع وصول تدفقات مؤلفة بشكل رئيسي من النساء والأطفال. 


وأوضح التقرير أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2023، كان هناك أكثر من 3 ملايين و700 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي يحملون تصريحًا ساريًا، لافتا إلى أن عديد الجالية الأوكرانية قد تفوق على تلك الصينية، ليحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المقيمين، بعد الجاليتين المغربية والألبانية.







إيطاليا

اللجوء

المعهد الإيطالي للإحصاء




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