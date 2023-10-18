إعلان نتيجة مسابقة معلمين متميزين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية و التعلم بالدقهلية، عن نتيجة مسابقة معلمين متميزين التى اقيمت تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، واشراف إدارة التواصل والدعم للمعلمين وصرح شعبان ان تم تقيم كافة الاعمال الواردة من المعلمين من قبل لجنة متخصصة ومدير إدارة التواصل ودعم المعلمين داليا شعبان و تعلن مديرية التربية والتعليم أسماء المعلمين الفائزين بمسابقة معلمين متميزين:

فى مجال تطوير العملية التعليمية، فازت روحية ابراهيم السيد معلم خبير بإدارة دكرنس

وفى المسابقة الأدبية فاز كل من ياسر رفعت عبد البديع كبير معلمين بإدارة ميت غمر جورجى امين جرجس معلم خبير بإدارة بلقاس ، رضا احمد السيد الاشرم معلم خبير بإدارة أجا، أسامة عبد القادر احمد معلم خبير بديوان المديرية، محمد ابراهيم محمد معلم اول ا بإدارة غرب المنصورة التعليمية

وفى المسابقة الفنية، منير محمد الششتاوى معلم خبير بإدارة غرب المنصورة التعليمية غادة السيد الشرقاوى معلم خبير بإدارة طلخا، أمورة العاصى معلم خبير بالمطرية

وفى المسابقة التقنية : إيمان سامى السيد معلم خبير بإدارة شرق المنصورة، هانى السعيد السعيد معلم خبير بإدارة السنبلاوين

ويتقدم وكيل الوزارة بالتهنئة للمعلمين المتميزين متمنيا لهم دوام التميز والرقى والإبداع ويتقدم بالشكر والتقدير داليا شعبان مدير إدارة دعم وتواصل المعلمين،