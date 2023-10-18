إعدام نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 227 مخالفة متنوعة بأسواق دمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط حملة لمتابعة جودة وصلاحية المواد الغذائية من مصدرها فى المصانع ووصولا الى أماكن استهلاكها فى محلات البقالة و المطاعم.

وتضمنت الجولة التفتيشية 105 منشأة غذائية وجد 80 منها تدار بدون ترخيص و17 بها خطر داهم على الصحة العامة، تم التوصية بغلقها إداريا و إيقاف العمل بها .

كما تم تحرير 227 جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة و إعدام605 كيلو جرام من الأغذية التالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى 320 لترا من العصائر والمشروبات و زيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره .

كما شدد الدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على ضرورة تتبع المخالفات ووضعها جميعا تحت طائلة القانون و مؤكدا لأنه لن ينجو من استهان بسلامة الناس وصحتهم .