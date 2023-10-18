أهالى بورسعيد ينظمون وقفة تضامنية مع أهل غزة.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

احتشد الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد فى وقفة حاشدة بميدان المنتزه، بنطاق حي المناخ، تضامنا مع أهالي غزة، ولتأييد موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية والأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وانطلقت الوقفة من كافة المناطق والأحياء، وردد المشاركون فى المسيرة من السيدات والرجال الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلي لغزة، والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.

وأشاد المشاركون في الوقفة بموقف مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المساند لأهالي فلسطين والقضية الفلسطينية، وما استطاعت مصر أن تجمعه من مساعدات لأهالي غزة خلال ساعات معدودة.