اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 08:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى بورسعيد ينظمون وقفة تضامنية مع أهل غزة.. فيديو وصور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 07:45 م
أهالى بورسعيد ينظمون وقفة تضامنية مع أهل غزة.. فيديو وصور جانب من مسيرة دعم أهالى فلسطين
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتشد الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد فى وقفة حاشدة بميدان المنتزه، بنطاق حي المناخ، تضامنا مع أهالي غزة، ولتأييد موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية والأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 
وانطلقت الوقفة من كافة المناطق والأحياء، وردد المشاركون فى المسيرة من السيدات والرجال الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلي لغزة، والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.
 
وأشاد المشاركون في الوقفة بموقف مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المساند لأهالي فلسطين والقضية الفلسطينية، وما استطاعت مصر أن تجمعه من مساعدات لأهالي غزة خلال ساعات معدودة.
جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير (9)
جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير

جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير (11)
جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير

جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير (5)
جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير

جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير (10)
جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير

جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير (1)
 

جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير (2)
 

جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير (7)
 

جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير (6)
 

جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير (8)
 

جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير (3)
 

جانب من المسيرة ودعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس برفض التهجير (4)
 

 







بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

غزة

فلسطين

أهالي غزة



الموضوعات المتعلقة

أهالى مدينة الخارجة يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:57 م

أهالى الإسماعيلية يتوافدون على ميدان الممر للاشتراك فى الوقفة التضامنية مع أهل غزة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:56 م

المئات من أهالى طنطا ينظمون وقفة تضامنا مع الشعب الفلسطينى.. صور

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:50 م

طلاب جنوب الوادى يشاركون فى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:45 م

أهالى الإسكندرية يملأون الميادين تأييدا لموقف الرئيس السيسى بالقضية الفلسطينية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 05:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة