اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أهالى بنى سويف يملأون الميادين تأييدا لموقف الرئيس السيسى بالقضية الفلسطينية

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 06:33 م
أهالى بنى سويف يملأون الميادين تأييدا لموقف الرئيس السيسى بالقضية الفلسطينية جانب من المسيرة
بنى سويف هانى فتحى

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شهد ميدان الزراعيين " الشهيد محمد هارون " بمدينة بنى سويف ، احتشاد  أهالى بنى سويف فى مسيرات اليوم، الأربعاء، لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 
وردد المشاركون فى المسيرات هتافات تضامن مع أهالى غزة والفلسطينيين ، داعمين قررات الرئيس السيسي حول الاحداث الراهنة فى غزة ، حيث طافت المسيرات فى شوارع بنى سويف الحيوية .
 
يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.
 
واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.
 
أهالى بنى سويف يملأون الميادين تأييدا لموقف الرئيس السيسى بالقضية الفلسطينية (2)
 

أهالى بنى سويف يملأون الميادين تأييدا لموقف الرئيس السيسى بالقضية الفلسطينية (5)
 

أهالى بنى سويف يملأون الميادين تأييدا لموقف الرئيس السيسى بالقضية الفلسطينية (4)
 

أهالى بنى سويف يملأون الميادين تأييدا لموقف الرئيس السيسى بالقضية الفلسطينية (1)
 

أهالى بنى سويف يملأون الميادين تأييدا لموقف الرئيس السيسى بالقضية الفلسطينية (3)
 

 







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