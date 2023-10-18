أسباب آلام العظام عديدة منها الأنيميا

كتبت مروة محمود الياس

آلام العظام أحد أهم المشكلات التي يعانى منها الكثيرون، وغالبا ما تشتد آلام العظام في ساعات الليل المتأخرة، وآلام العظام شائعة في مرحلة منتصف العمر، وكلما تقدم الشخص في العمر كلما ضعفت العظام وتناقص حجم العضلات، فضلا عن نقص كثافة العظام تدريجيا، فيصبح الشحص أقل قوة ونشاط.

أسباب آلام العظام



ومن أبرز أسباب آلام العظام - وفقا لما ذكره تقرير منشور في موقع healthline الطبي- الإصابة بكسور العظام المتكررة، والاصابة بسرطان العظام أيضا، أو قد يشعر بعض المتعافين من السرطان وبعد رحلة علاج طويلة بآلام العظام أيضا، فضلا عن أسباب أخرى متعلقة بالعدوى لبعض الأمراض، أو نقص في الهرمونات، وتكثير آلام العظام أثناء مرحلة انقطاع الطمث، أو الإصابة بسرطان خلايا الدم، أو الإصابة بهشاشة العظام، أو الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.

علاج آلام العظام



وأشار التقرير إلى أن علاج آلام العظام له الكثير من الأشكال، فهناك شق دوائى، وآخر يكون علاجا تكميليا، ويحدد الطبيب المختص وفقا للتشخيص المناسب طريقة علاج آلام العظام، ويحدد خطة العلاج وتوقيتها لكل حالة بشكل مختلف، وهناك أدوية توصف في تلك الحالة منها أدوية لتقليل حدة الالتهاب، وأخرى هرمونية اذا كان الشخص يعانى من خلل في الهرمونات، إضافة إلى المضادات الحيوية في بعض الحالات، وأخيرا مسكنات الألم باختلاف أنواعها وأشكالها، وفقا للحالة وتاريخها المرضى.

ويمكن علاج آلام العظام من خلال بعض العلاجات التكميلية، والتي تشتمل على التدليك وتقنيات العلاج الطبيعى، وتمارين الاسترخاء، وفى بعض الحالات يمكن علاج آلام العظام من خلال الوخز بالإبر، وتقنيات وتمارين التمدد والسباحة، وكذلك ممارسة الرياضة المنتظمة لمدة 3 أيام في الأسبوع دون اهمال.