أخبار الاقتصاد اليوم .. تطورات فى سوق الذهب العالمى والمصرى

كتب - إسلام سعيد

ننشر أبرز الأخبار الاقتصادية في مصر اليوم والتي من أبرزها تطورات التداول في البورصة المصرية وكذلك أداء سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية، وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم.

السياحة والآثار: مد برنامج تحفيز الطيران الحالى حتى شهر أبريل المقبل

ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وقد قام الوزير، باستهلال الاجتماع باستعراض أبرز مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال الفترة الماضية من مختلف الأسواق المصدرة للسياحة إليه.

كما تم استعراض الإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، وتواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية، وغيرها من كافة الجهات المعنية لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وتم، خلال الاجتماع، مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة، واستعراض النتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي كانت قد أطلقته الوزارة في مايو الماضي ومن المقرر انتهاء العمل به في نهاية أكتوبر الجاري، والتي ظهرت في زيادة أعداد حركة السياحة الوافدة لمصر حيث حقق 44 % زيادة في أعداد رحلات الطيران إلى مصر، كما أنه ساهم بشكل كبير في معرفة وقياس متطلبات السوق بصورة أدق ولا سيما في ظل مراعاته للموسمية الموجودة بالمقصد السياحي المصري، وكذلك مراعاة حجم الحركة الوافدة لكل مقصد سياحي على حدا من خلال نسب تحفيز مقاصد سياحية بعينها.

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