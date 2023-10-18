أب فى دعوى رؤية: حرمت من رؤية بناتى منذ عامين بسبب رفضى سداد مبالغ لعائلة زوجتى

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي رؤية، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بحرمانه من التواصل مع بناته طوال عامين، وإبتزازه وعائلتها لسداد مبالغ وصلت لـ 200 ألف جنيه، ليؤكد:" عشت في جحيم بعد زواج دام 11 عام بسبب عنف زوجتي وعائلتها".

وتابع الزوج:" ربنا ينتقم منها فرقت بيني وبناتي ، وانتقلت لمنزل عائلتها وواصلت ملاحقتي للحصول على نفقات شهرية تتجاوز 20 ألف جنيه شهريا، مما دفعني لمحاولة إثبات عنف زوجتي ضدي ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".

وأشار الزوج بدعواه: "لاحقتني زوجتي بالسب والقذف، وأقامت دعوي حبس ضدي اتهمتني بالامتناع عن سداد النفقات -بخلاف الحقيقة وفقا لما سددته لها من تحويلات بنكية مثبتة بأوراق رسمية-، وتسببت بضرر بالغ لي وبناتي ومحاولتها التعنت ومعاقبتي على رفضي طلباتها التي لا تنتهي، لتدمر حياتي، وتشهر بسمعتي".