8 فئات لهم حق الاشتراك بمشروع علاج الأطباء.. تعرف عليهم

كتبت ـ آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للأطباء ، عن فتح باب الاشتراك أول مرة والتجديد والإضافة بداية من اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وحتي نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الاستفادة من بداية 2024، مشيرة إلى أنه قد يتم الإعلان فيما بعد عن فتح باب الاشتراك لفترات استثنائية خلال عام 2024.

وحددت النقابة، 8 فئات لهم حق الاشتراك فى مشروع العلاج، هم:

1- اشتراك العضو الأصلى، وهو شرط أساسى لاشتراك أفراد أسرته.

2- الوالدين

3- الزوجة / الزوجة.

4- الأبناء الذكور حتى تخرجهم.

5- الأبناء الذكور بعد تخرجهم، شريطة عدم العمل أو الاستفادة من مظلة تأمينية أخرى.

6- البنات المتزوجات، شريطة عدم العمل أو الاستفادة من مظلة تأمينية أخرى.

7- الأبناء الذكور من ذوى الهمم، شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى.

8- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة.

وكان قد قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، إنه تم اتخاذ عدة قرارات جديدة، من بينها تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الأصلى لسن السبعين أولا، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى، وبالنسبة للأبناء الذكور من ذوى الهمم شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، مع استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.