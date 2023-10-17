اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 02:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

5 عادات بترفع ضغط دمك من غير قصد.. لازم تعرفها

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 01:00 ص
5 عادات بترفع ضغط دمك من غير قصد.. لازم تعرفها ضغط الدم
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصبح ارتفاع ضغط الدم الآن حالة شائعة يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى، ويعد ارتفاع ضغط الدم المستمر أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية لذلك من الضروري الحفاظ على أرقام ضغط الدم الصحية، خاصة أن الكثيرين لا يعلمون أن بعض الأخطاء الشائعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم دون قصد، وإليك بعض هذه الأخطاء التي يجب تجنبها، وفقًا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

العادات التي ترفع ضغط الدم

1. قلة النشاط البدني

يمكن أن يساهم الخمول البدني في زيادة الوزن غير الصحي أو السمنة وارتفاع ضغط الدم،  وينصح الخبراء بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا،  يمكن أن تحافظ على صحتك سليمة وتمنع أيضًا زيادة الوزن، يمكنك ببساطة الذهاب للنزهة أو القيام ببعض التمارين البسيطة في المنزل.

2. التدخين 

يمكن أن يؤدي التدخين ومضغ التبغ إلى تفاقم أرقام ضغط الدم لديك، يرتبط استخدام التبغ بمخاطر صحية متعددة، بما في ذلك السرطان، لتجنب ارتفاع ضغط الدم والأمراض القاتلة الأخرى يجب عليك التوقف عن استخدام التبغ على الفور. 

3. التوتر والإجهاد

الإجهاد يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن يؤثر التوتر أيضًا على صحتك العقلية والجسدية لذلك، جرب تقنيات إدارة التوتر لأنها أكثر ضررًا مما تعتقد.

4. الإفراط فى الكافيين

قد يكون الكافيين جزءًا من روتينك اليومي ومع ذلك، فإن الاستهلاك الزائد للكافيين ضار ويمكن أن يرفع أرقام ضغط الدم لديك، واستهلاك الكحول أيضًا له نفس التأثيرات على جسمك. 

5. تناول الكثير من الملح

غالبًا ما يُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بتقليل استهلاكهم للملح، إذا كانت قراءات ضغط الدم لديك مرتفعة دائمًا، فيجب ألا تتجاهل هذه الحالة، استشر الطبيب وتناول العلاج المناسب لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 







ضغط الدم

اضرار التدخين

علاج ضغط الدم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة