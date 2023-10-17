وكيل "صحة كفر الشيخ": افتتاح مستشفى بيلا المركزى مطلع الشهر المقبل

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مستشفى بيلا المركزي، رافقتها الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، ومحمد عطوة، عضو المكتب الفني، والدكتور محمد عمر، مدير إدارة المستشفيات، وفريق إشراف إدارة الطب العلاجي، والدكتورة منى الشهاوي، مدير عام إدارة الصيدلة، وفريق إشراف إدارة الصيدلة، وفريق من مكافحة العدوي.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنها تفقدت مستشفى بيلا المركزي، للوقوف على مدى جاهزيتها للافتتاح مطلع الشهر المقبل، حيث خضعت المستشفى للتطوير الشامل في المباني والتجهيزات.

وتضم مستشفى بيلا المركزي الجديد 5 طوابق، بمساحة إجمالية تصل إلى 5200 متر، ويعد أهم صرح طبي حديث يقام على أرض مركز بيلا، وتضم 28 عيادة خارجية و24 حضانة و11 سرير عناية مركزة و30 ماكينة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسام للأشعة وصيدلية ومعامل تحاليل وبنك دم وخدمات أخرى متعددة.