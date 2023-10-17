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وزير الاوقاف: قصف المستشفيات جريمة حرب وقتل متعمد بدم بارد

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 11:44 م
وزير الاوقاف: قصف المستشفيات جريمة حرب وقتل متعمد بدم بارد حريق مستشفى المعمدانى
كتب لؤى على

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قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف ، ان قصف المستشفيات جريمة حرب وقتل متعمد بدم بارد يكشف زيف كل أدعياء حقوق الإنسان وهشاشة الدول 
و المؤسسات  التي تكيل بمائة كيل. 
 
وكان قد أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ما قام به الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.
 
وقال المفتي في بيان له: "إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت من المجتمع الدولي".
 
وطالب مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أهالي غزة.
 






حريق مستشفى المعمدانى

قصف مستشفى المعمدانى

اخبار مصر

الاوقاف

غزة

العدوان الاسرائيلى



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