اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 06:02 م
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نقيب الأطباء: كامل الدعم للشعب الفلسطيني فى الدفاع عن مقدساته وحقوقه

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 05:47 م
نقيب الأطباء: كامل الدعم للشعب الفلسطيني فى الدفاع عن مقدساته وحقوقه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ان مجلس نقابة الأطباء يعلن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته وحقوقه المشروعة.
 
واكد نقيب الأطباء عن فتح باب التبرع علي كافة الحسابات البنكيه للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء لإغاثة الشعب الفلسطيني وكذلك فتح باب التسجيل لكافة الأطباء من جميع التخصصات المستعدين لعلاج الجرحى الفلسطنيين في حال فتح المعبر.
 
وطالب نقيب الأطباء كافة شعوب العالم بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وطالب جميع المنظمات الدولية وجميع حكومات الدول العمل على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الانسانية.
 
 






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