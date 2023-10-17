اليوم السابع
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منظمة المرأة العربية تدعو لبذل الجهود لإنهاء النزاعات المسلحة والحروب

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 09:41 م
منظمة المرأة العربية تدعو لبذل الجهود لإنهاء النزاعات المسلحة والحروب مديرة منظمة المرأة العربية فاديا كيوان
وكالات

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أعربت منظمة المرأة العربية عن قلقها الشديد إثر تجدد العنف بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة.

وأضافت مديرة المنظمة فاديا كيوان، في خطاب إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن هناك حاجة ماسة للجهود الدولية لإنهاء النزاعات المسلحة والحروب الدائرة، في ظل تصاعد العنف الأعمى ضد المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال مما يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

واعتبرت أن الحوار والمفاوضات يمكنهما أن يأتيان بحل مستدام لإرساء قواعد الحياة المشتركة بين الشعوب المتنازعة.

ودعت اللجنة إلى رفع مستوى تدخلها إلى اعلى مستويات صناعة القرار لتصحيح الأوضاع والعمل من أجل وقف سريع لإطلاق النار ووضع خطة طوارئ دولية لمساعدة المدنيين بما يشمل النساء والأطفال.







منظمة المرأة العربية

فاديا كيوان

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين



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