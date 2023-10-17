منظمة العمل العربية ورئيس وزراء العراق يبحثان الاستعداد لمؤتمر العمل الـ50

كتبت آية دعبس

التقى فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية ، المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس وزراء العراق، وذلك لبحث مجمل ظروف بيئة العمل العربية والإقليمية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بها.

وأكد السودانى، حسب بيان لمنظمة العمل العربية، أن الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها مسائل الإصلاح الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ومكافحة البطالة، مثمناً الدور الذي تضطلع به المنظمة، التابعة لجامعة الدول العربية، مجدداً دعم العراق لأنشطة المنظمة، مرحباً بالدورة 50 لمؤتمر العمل العربي الذي ستستضيفه العاصمة بغداد فى أبريل من العام المقبل، وبذل كل الجهود في سبيل إنجاح هذا اللقاء التعاوني المتميز.

كما استقبل أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق، فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية والوفد المرافق في مكتبه في مقر الوزارة، حيث وقع الطرفان البرتوكول الخاص بتنظيم انعقاد الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي 2024 برعاية المهندس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، وعبر " الأسدي" عن خالص شكره وامتنانه لاستجابة منظمة العمل العربية لطلب الوزارة في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة 15- 18 / 10/ 2023.

وقام وفد منظمة العمل العربية برئاسة فايز المطيري بزيارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بمرافقة مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، والمدير العام للمركز الوطني، وتسلم المدير العام درعاً تكريمياً تقديراً لجهوده المبذولة في تلبية احتياجات الوزارة و المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية من الدورات التدريبية وورش العمل خلال السنوات الماضية.

وفي أثناء الزيارة اطلع على عدد من تجهيزات ومعدات المختبرات المهنية وخدمات الصحة المهنية الأساسية التي يقدمها المركز، كما تم استعراض المهام التي يقوم بها من قبل رؤساء الأقسام، كما قام بزيارة مركز التدريب المهني العراقي الكوري للتطوير الفني في دائرة العمل والتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث تفقد قاعات التدريب الخاصة بتأهيل وتطوير مهارات الشباب والباحثين عن عمل في اختصاصات اللغة الانكليزية والتصوير الفوتوغرافي والحاسبات.

وبهدف التنسيق وتعزيز العلاقات والروابط مع طرفي الإنتاج في جمهورية العراق التقى "المطيري" في وقت سابق كلاً من رئيس وأعضاء اتحاد الصناعات العراقي ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق خلال زيارته العاصمة بغداد.