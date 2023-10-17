مطار القاهرة يعزز ريادته الأفريقية بجائزة بيئية جديدة لعام 2023

كتب محمود عبد الغني

عزز مطار القاهرة الدولي مكانتة كأحد اهم المطارات في القارة الأفريقية بحصوله على جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا ACI Africa.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري برئاسة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني المصري في مجال التنمية المستدامة.

وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة للحفاظ على البيئة، والتزامه نحو التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية، وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين على جهودهم التى ساهمت فى الحصول على تلك الجائزة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ علي البيئة والتنمية المستدامة، حيث تسعى للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

وتم الإعلان الرسمي وتسليم الجائزة في حفل العشاء الذي أقيم على هامش الدورة الـ٧٠ لإجتماعات المجلس الدولي للمطارت والجمعية العمومية رقم ٣٢ والذي يقام في مدينة داكار بالسنغال، في الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر٢٠٢٣، والذي تشارك فيه الشركة القابضة كعضو منتخب في مجلس إدارة الأقليم الأفريقي للمطارات والذي يضم ١٥ عضوا يمثلون مطارات أفريقيا.