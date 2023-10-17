اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 03:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 5 أشخاص جراء الفيضانات فى شمال تايلاند

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 01:23 م
مصرع 5 أشخاص جراء الفيضانات فى شمال تايلاند فيضانات ـ صورة أرشيفية
بانكوك (أ ش أ)

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لقى خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، جراء الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على إقليم "فاياو" الواقع شمالى تايلاند هذا الأسبوع.

وذكرت وزارة الصحة التايلاندية - فى بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه منذ بداية موسم الأمطار فى شهر سبتمبر الماضى، لقى 23 تايلانديا حتفهم، جراء الفيضانات فيما أصيب 33 آخرون، مشيرة إلى أن أكثر من 62 ألف أسرة تضررت جراء هذه الفيضانات خلال موسم الأمطار الحالى.

وأشار الراديو إلى أن السلطات التايلاندية أصدرت اليوم تحذيرات من الفيضانات في 32 إقليما، كما من المتوقع هطول أمطار غزيرة على العاصمة "بانكوك" وجزيرة بوكيت السياحية.







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