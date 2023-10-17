مدير تعليم الجيزة يتفقد تجديدات مدرسة مصطفى كامل ببولاق تمهيدا لإعادة تشغيلها

كتبت - مرام محمد

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقة عبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية بالجيزة، والمستشار بدوى علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، مدرسة مصطفى كامل بإدارة بولاق الدكرور، للوقوف على آخر المستجدات بالمدرسة تمهيدا لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

وكان في استقبالهم عاطف محمد إبراهيم مدير عام الإدارة، وخالد حسن عباس وكيل الإدارة.

يُذكر أن محافظة الجيزة اتخذت العديد من الخطوات لاستقبال العام الدراسى الجديد، جاء على رأسها دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه وتضم 699 فصلا دراسيًا، وإجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه، ليصل إجمالى ما تم ضخه لاستقبال العام الدراسى الجديد حوالى 710 ملايين جنيه.

وأكد أشوف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على تشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسى وأثناء الخروج آخر اليوم، منبهًا على الاهتمام بالإشراف اليومى وضرورة تفعيل خطة عملية للطوارئ بالمدارس وتنفيذها فى حال حدوث أى مكروه.