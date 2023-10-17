اليوم السابع
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مديرية صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الأشمونين بمركز ملوى

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 06:00 ص
مديرية صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الأشمونين بمركز ملوى بوستر الإعلان عن القافلة
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية فى "قرية الأشمونين "بمركز ملوى والتى بدأت منذ أمس الاثنين وتستمر إلى اليوم، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر- رمد – أنف وأذن)، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.







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قوافل طبية

اخبار المنيا

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