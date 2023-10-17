محافظ الفيوم ورئيس هيئة قضايا الدولة يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد

قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والمستشار مسعد عبدالمقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، بوضع حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد، بموقعه المقابل لمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة الفيوم، والذى سيُقام على مساحة 1000 متر مربع تقريبًا، وسيضم المبنى عدد من الطوابق العلوية وطابق أرضى، بما يُسهم فى تسريع وتيرة الخدمات التى تقدمها الهيئة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والمستشار عبدالرزاق شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى للهيئة، والمستشار محمد حسن الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشئون الأبنية، والمستشار وليد العنانى الأمين العام المساعد للتحول الرقمى والعلاقات العامة، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمود مسعد نائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائى للمحافظة، والمستشار ربيع ميزار رئيس فرع الهيئة بالفيوم أول، والمستشار حسين الجيلانى رئيس فرع الهيئة بالفيوم ثان، وعدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بإنشاء مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة، والتى تعتبر كيان قضائى أصيل وتاريخى، ومدرسة قضائية لها تاريخها المشرف، حيث تُعد أقدم هيئة قضائية مستقلة فى مصر، مشيدًا بما تقوم به الهيئة من جهود فى الحفاظ على المال العام، وتمثيل الدولــة فى الدعاوى والمنازعات، فضلًا عن دورها الكبير فى تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفًا فيها، بجانب الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة.

وأكد محافظ الفيوم، على أن أهم مايميز منظومة العمل بالدولة فى الفترة الحالية، هو العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، لافتًا إلى حزمة الانجازات التى تحققت خلال الــــ 10 سنوات الأخيرة بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفاته الدائمة للحكومة وأجهزة الدولة، بضرورة العمل كأسرة واحدة تحت هدف واحد، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لحفاوة الاستقبال ودعمه المستمر للهيئة، مثمنًا جهود المحافظ فى تخصيص قطعة الأرض التى سيتم إنشاء مقر الهيئة الجديد عليها، مؤكدًا حرص الأجهزة القضائية على العمل بشكل متكامل مع الجهازين التنفيذى والأمنى، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة، أن إنشاء مقار وفروع جديدة لهيئة قضايا الدولة بالمحافظات، يأتى فى إطار حرص الهيئة، على القيام بدورها على الوجه الأكمل، للدفاع عن المال العام، وخاصة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يدفع بكافة الجهود الهادفة نحو الحفاظ على المال العام، وتكامل منظومة العمل بالدولة.