متحدث الرى: الدولة أعطت أولوية كبيرة للحماية من السيول منذ عام 2014

بسمة محمد

قال الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن الحماية من السيول ملف هام جدا نظرا لتأثيره المباشر على المواطنين والمنشآت، حيث انتبهت الدولة بشكل كبير جدا لهذا الملف وأعطته أولوية كبيرة منذ عام 2014.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوى، أن أعمال الحماية من أخطار السيول تتضمن إجراءات متنوعة يتم التعامل من خلالها لحماية المواطنين والمنشآت.

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: «هناك إجراءات بعيدة المدى تتمثل فى مشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث أن 1600 منشأ تم تنفيذها منذ عام 2014 حتى الآن فى جميع المحافظات المعرضة لأخطار السيول وهى شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر ومحافظات الوجه القبلي».

وأوضح، أن هذه المشروعات تستهدف حماية وحصاد كميات من المياه يتم استخدامها فيما بعد من جانب التجمعات اليدوية، حيث تتجمع المياه بشكل طبيعى فى مَخرات السيول ثم يتم إنشاء السدود وتتجمع أمام السد لتكون البحيرة الموجودة أمام هذا السد.

وذكر، أن هناك إجراءات موسمية، حيث تتابع الوزارة تطهير مخرات السيول، بواقع 17 مخر سيل بأطوال إجمالية قدرها 350 كم فى جميع محافظات الوجه القبلى، حيث يتم المرور لضمان تطهيرها بالكامل ضمانا لعدم وجود أى عوائق حتى لا تغرق المناطق المحيطة به.

وأشار، إلى أن هناك نوع ثالث من الإجراءات وهو الإجراءات الاستباقية من خلال مركز التنبؤ بالفيضان المتميز ويعتمد على النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية للتنبؤ بكميات الأمطار وأماكن سقوطها قبل حدوثها بـ72 ساعة ويتم إبلاغ كل المحافظات والجهات المعنية بهذه التنبؤات من أجل اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة.