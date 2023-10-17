كل ما تريد معرفته عن انسداد قناة فالوب وأبرز أعراضها

كتبت نهير عبد النبى

قناة فالوب عبارة عن أنبوبتين رفيعتين، واحدة على كل جانب من الرحم، تساعدان في نقل البويضة الناضجة من المبيضين إلى الرحم، ويحدث انسداد قناة فالوب، الذي يُعرف أيضًا باسم العقم البوقي، عندما يمنع انسداد مثل التندب أو الالتصاق أو العدوى، البويضة من الانتقال إلى أسفل الأنبوب.

وحسب ما ذكره موقعverywellfamily من غير المعتاد أن يعاني الأشخاص المصابون بانسداد قناة فالوب من أي أعراض ويفترض العديد من المصابين بهذه الحالة أنه إذا كانت لديهم فترات منتظمة فإن خصوبتهم جيدة هذا ليس صحيحًا دائمًا.

ففي كل شهر، عند حدوث الإباضة، يتم إطلاق بويضة من أحد المبيضين. تنتقل البويضة من المبيض عبر الأنابيب إلى الرحم. تحتاج الحيوانات المنوية أيضًا إلى السباحة من عنق الرحم، عبر الرحم، ومن خلال قناتي فالوب للوصول إلى البويضة، و يحدث الإخصاب عادةً أثناء انتقال البويضة عبر الأنبوب.

إذا تم انسداد إحدى قناتي فالوب أو كلتيهما، فلن تتمكن البويضة من الوصول إلى الرحم، ولا يمكن للحيوانات المنوية الوصول إلى البويضة، مما يمنع الإخصاب والحمل، من الممكن أيضًا ألا يتم انسداد الأنبوب كليًا، بل جزئيًا فقط وهذا يمكن أن يزيد من خطر الحمل البوقي، أو الحمل خارج الرحم .

قد يسبب نوع معين من انسداد قناة فالوب يسمى موه البوق ألمًا في أسفل البطن وإفرازات مهبلية غير عادية، ولكن لن تعاني كل امرأة من هذه الأعراض، يحدث موه البوق عندما يؤدي الانسداد إلى تمدد الأنبوب (زيادة القطر) وملئه بالسوائل. يحجب السائل البويضة والحيوانات المنوية، مما يمنع الإخصاب والحمل.

السبب الأكثر شيوعًا لانسداد قناة فالوب هو مرض التهاب الحوض (PID). مرض التهاب الحوض ، وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى لانسداد قناة فالوب ما يلي: ﻿

-تاريخ إصابة الرحم بالعدوى الناتجة عن الإجهاض

-تاريخ تمزق الزائدة الدودية

-تاريخ جراحة البطن

-الحمل خارج الرحم السابق

-بطانة الرحم

علاج انسداد قناة فالوب

إذا كان لديك أنبوب واحد مفتوح وتتمتعين بصحة جيدة، فقد تتمكنين من الحمل دون الكثير من المساعدة قد يعطيك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أدوية الخصوبة لزيادة فرص الإباضة على الجانب مع الأنبوب المفتوح لكن هذا ليس خيارًا إذا كان كلا الأنبوبين مسدودين.

من المهم ملاحظة أن هذا الدواء موصوف لمساعدتك على الحمل ولكنه لن يفتح قناة فالوب المسدودة. وبالمثل، لا يمكن للتمارين الرياضية أن تفتح الأنبوب المسدود الشيء الوحيد الذي قد يساعد في إزالة انسداد الأنبوب هو الجراحة، ولكنها ليست ناجحة دائمًا. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول جراحة الأنابيب المسدودة وكذلك التلقيح الصناعي وربط البوق.

جراحة المناظير

في بعض الحالات، يمكن للجراحة بالمنظار فتح الأنابيب المسدودة أو إزالة الأنسجة الندبية. لسوء ﻿ الحظ، هذا العلاج لا يعمل دائمًا. تعتمد فرصة النجاح على عمرك (الأصغر سنا، كلما كان ذلك أفضل)، ومدى سوء الانسداد ومكانه، وسبب الانسداد. إذا كان هناك عدد قليل من الالتصاقات بين الأنابيب والمبيضين، فإن فرص الحمل بعد الجراحة تكون جيدة.

إذا كان لديك أنبوب مسدود وصحي، فلديك فرصة بنسبة 20٪ إلى 40٪ للحمل بعد الجراحة.