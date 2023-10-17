قوافل حياة كريمة تجرى الكشف الطبى على 187 مواطنا بقرية الحمراوين شمال القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرت إحدى قوافل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الكشف الطبى على 187 مواطنا بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، وسط البحر الأحمر، كما تم صرف العلاج وكذلك إجراء الفحوصات خلال القافلة مجانا.

واعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أن تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، أكد اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة

وقامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بقرية الحمراوين شمال القصير، على مدار يومان، تم خلالها إجراء الكشف الطبى على 187 شخصا.

كما قامت إدارة محو الأمية بالوحدة بحصر أعداد المواطنين المتسربين من التعليم لمساعدتهم فى الالتحاق بفصول محو الأمية.