غدا.. فصل الكهرباء عن 24 موقعا وقرية بمركز بلطيم بكفر الشيخ لمدة 3 ساعات

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة بلطيم و كهرباء شرق بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، في بيان لهما، عن فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع كهرباء شرق بلطيم التابعة لمنطقة هندسة بلطيم، غدا الأربعاء، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفة قطاع الكهرباء ببلطيم.

وأوضح مجلس مدينة بلطيم، أن المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: مغذي المساكن ويشمل مناطق المساكن الشرقية، وبورسعيد، السلخانة، المعهد الديني، سوق الخضار- مركز الشرطة، مجلس المدينة، المحكمة الجديدة، الموقف الشرقي، صلاح دعدر.

كما سيتم قطع الكهرباء عن مغذي شعلان الجديد ويشمل مناطق، الأمن المركزي، رافع مياه المعدية، العياش الغربي والشرقي، قرية الدعاء، ومغذي أبو سكين ويشمل قرى الخاشعة، وشعلان، ومغذي الطيران المدني، المعزي السمكي، بحيرة البرلس، ومغذي المنطقة الصناعية وتشمل، مصنع شباك الصيد، المناديل، وديان للملابس، المكاوي للتوكتوك.

وأشار البيان إلي أنه فور إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، سيتم عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين، ويهيب قطاع الكهرباء ومجلس المدينة، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء من المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنه.