عميد حقوق الزقازيق للطلاب خلال ندوة مجمع النيل للإعلام: الشباب مستقبل مصر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية فى إطار الحملة الإعلامية التي بدأها تحت شعار "صوتك مستقبلك.. إنزل وشارك".

وقال الدكتور ممدوح المسلمى، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق إن شباب مصر يمثلون 60 % من السكان بما يعنى أنهم كتلة انتخابية كبيرة فى أية انتخابات.

وأشار المسلمى إلى أن التصويت في الانتخابات يعنى المشاركة في صنع القرار وأيضا صناعة المستقبل موجها الدعوة إلى طلبة جامعة الزقازيق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأضاف أن النزول إلى صناديق الانتخابات حق أصيل لكل مواطن يكفله الدستور والقانون.

من جانبه أكد الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة للإعلام شرق الدلتا أن قطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى مستمر في فعالياته التثقيفية فى التوعية بأهمية عملية المشاركة السياسية في الانتخابات طوال شهر أكتوبر الجاري وحتى أواخر نوفمبر المقبل .