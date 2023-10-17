علامات الإصابة بسرطان الأطفال.. منها بطء تعافى العظام

كتبت فاطمة ياسر

أظهرت دراسة جديدة أن ما يقرب من نصف الآباء لا يعرفون أعراض السرطان لدى الأطفال، وتشمل أنواع السرطان الأكثر شيوعًا لدى الأطفال هي سرطان الدم وسرطان الدماغ والحبل الشوكي، وذلك وفقا لجريدة " thesun".

ومع ذلك، فقد وجد بحث جديد، نُشر في المجلة الطبية البريطانية أن 47% من الآباء لم يتمكنوا من إدراج العلامات الشائعة، وتم تشخيص حوالي 3750 حالة سرطان جديدة كل عام لدى الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا في المملكة المتحدة.

وحول ذلك قالت الدكتورة شارنا شانموجافاديفيليا، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "إن أعراض المرض لدى الأطفال غالبا ما تشابه الأمراض الشائعة الأخرى، وبالنظر إلى أن اختبارات الفحص غير متوفرة حاليا، فإن الوعي العام والمهني لضمان التشخيص والعلاج المبكر أمر ضروري".

وأكدت المؤلفة، أن هناك استطلاع شمل 1000 شخص بالغ أسئلة حول الثقة في التعرف على علامات وأعراض السرطان، وأي الأعراض، إن وجدت، تستحق المناقشة مع الطبيب.

وفي المتوسط، حدد أولئك الذين شملهم الاستطلاع 11 فقط من أصل 42 علامة وأعراض ، وكانت الأعراض الأقل شهرة هي البلوغ المبكر أو المتأخر، وتأخر النمو عند الرضع وبطء النمو.

أعراض الاصابة بالسرطان لدي الاطفال

وقدم التقرير، أبرز وأهم الأعراض الخاصة بالسرطان لدي الأطفال، وهي 40 عرض:

1. كتلة أو تورم في الحوض أو الخصية أو الثدي.

2. وجود دم في البول أو البوراز.

3. التغييرات في الشامات.

4. وجود كتلة في الصدر أو الإبطين.

5. فقدان الوزن الغير مبرر.

6. ألم أو كتلة في البطن.

7. كتلة أو تورم في الوجه أو الفك أو الجمجمة.

8. الصداع المستمر/المتكرر.

9. التعب المستمر والمتكرر.

10. فقدان الشهية.

11. القيء المستمر.

12. النزيف الشديد.

13. النوبات.

14. ألم في جدار الصدر أو الإبطين.

15. تورم وألم في العظام أو المفاصل .

16. مشاكل في الأمعاء والجهاز الهضمي.

17. آلام البطن المستمرة والمتكررة.

18. صعوبة في التبول.

19. مشاكل في الرؤية.

20. تورم الغدد .

21. صعوبة في المشي.

22. آلام العظام المتكررة.

23. شحوب الجلد.

24. الإصابة بنزلات متعددة للأنفلونزا.

25. نزيف غير مبرر بين الدورات الشهرية.

26 الحمى والتعرق الليلي.

27. ضيق التنفس.

28. صعوبة في البلع.

29. ضعف الساق.

30. الصراخ غير المبرر عند الأطفال الصغار.

31. التهاب الحلق المتكرر

32. التهاب الرقبة

33. فقدان السمع

34. حركات العين غير طبيعية

35. حركات الوجه غير الطبيعية

36. ألم الأذن المستمر

37. فتح الفم

38. بطء التعافي بعد إصابة العظام

39. تأخر النمو

40. البلوغ المبكر أو المتأخر.