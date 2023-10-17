"عض اليد اللى اتمدت له".. بائع متجول ينهي حياة مسن داخل شقته بالمنوفية

كتب سليم على

أنهى بائع متجول حياة مسن في مركز بين الكوم بالمنوفية، بعدما رفض منحه أمولا كان اعتاد الأخير إعطائها له كمساعدة لتحسين أموره.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما لاحظ المجنى عليه المتهم يعمل بائع متجول في الشوارع، فقرر مساعدته ومنحه أموالا من آن لآخر لتحسين حياته الاجتماعية، إلا أنه لاحظ مؤخرا أن المتهم يتردد عليه كثيرا مستغلا طيبة المجنى عليه، فشك الأخير في سلوكه وطلبه المتكرر للأموال فقرر قطعها عنه.

يوم الواقعة توجه المتهم لمنزل الضحية لكى يطلب منه أموالا، استضافه في منزله واخبره أنه لا يسطتيع توفير طلبه، فقرر المتهم انهاء حياته والاستيلاء على محتويات الشقة، وبالفعل قام بمغافلته وخنقه حتى سقط على الأرض وأصيب بكدمه في الرأس وبعد التأكد من وفاته سرق هاتفه المحمول، وحافظة نقوده بها مبلغ مالي، وأنفق المبلغ المالي وتخلص من الحافظة وباع الهاتف المحمول لمحل هواتف محمولة كائن بدائرة القسم، أرشد عنه لدى مالك محل الهواتف حسن النية.

واكتشف حفيد الضحية وفاة جده لوالدته داخل شقته بعقار كائن بدائرة القسم، ووجود إصابات به، وسحجات بالرقبة وكدمة بالرأس، وكذا اكتشافه عدم وجود هاتفه المحمول، وحافظة نقوده، وبالفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة بائعا متجولا، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.