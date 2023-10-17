اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 08:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سيناء خط أحمر.. نبيه برى يرد على دعوات تهجير الفلسطينيين

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 07:50 م
سيناء خط أحمر.. نبيه برى يرد على دعوات تهجير الفلسطينيين رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
وكالات

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أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى على حق الشعب الفلسطيني فى نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة، منتقدا فى الوقت نفسه الدعوات بتهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة باتجاه شبه جزيرة سيناء.

واعتبر أن مثل هذه الدعوات تمثل خطرا على الأمن القومى العربى والإسلامى كما أنها تهدف إلى القضاء على الدولة الفلسطينية.

ودعا برى إلى الإسراع فورًا فى تشكيل وفود حكومية من دول المنظمة تتحرك وتتوزع على كافة عواصم القرار فى العالم لوقف حرب الإبادة التى تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والضغط أيضًا من أجل وقف كل مشروعات التهويد التى تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس والمسجد الأقصى لا سيما مشروعات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

 






سيناء

تهجير الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى

العدوان على غزة



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