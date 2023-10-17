سوناك يعلن رسميا مقتل 6 بريطانيين وفقدان 10 آخرين فى فلسطين

كتبت: نهال أبو السعود

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن هناك ستة بريطانيين قتلوا وفقد 10 آخرين فى حرب غزة التى اندلعت قبل أيام، وفقا لصحيفة الجارديان.

وفي حديثه أمام مجلس العموم للمرة الأولى منذ اندلاع الازمة قبل أسبوع، أخبر رئيس الوزراء أعضاء البرلمان أن بعض المفقودين يخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، على الرغم من أنه من الصعب تحديد هوية جميع الذين قتلوا في الهجوم.

وقال سوناك: "بقلب مثقل يمكنني أن أبلغ المجلس أن ستة مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا"، وأضاف أن 10 آخرين في عداد المفقودين، ويعتقد أن بعضهم من بين القتلى" وأكد أنه يعمل مع إسرائيل للوصول لحل.

وأعلن سوناك أيضًا أن المملكة المتحدة ستنفق 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية على المساعدات الإنسانية لغزة، حيث قتل 2750 شخصا في الغارات الجوية الإسرائيلية ويعيش مئات الآلاف الآن دون إمكانية الوصول إلى الكهرباء وإمكانية محدودة للحصول على المياه.

وعززت بريطانيا وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط، في حين شرع رئيس الوزراء في موجة من الدبلوماسية كجزء من جهد دولي لمنع الحرب من أن تتحول إلى صراع إقليمي أوسع.

وأخيرًا، قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستقدم مبلغًا إضافيًا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لصندوق أمن المجتمع، وهي مؤسسة خيرية تساعد على حماية اليهود البريطانيين، بعد ارتفاع التقارير عن هجمات معادية للسامية في المملكة المتحدة، كما حث إسرائيل أيضًا على التصرف وفقًا للقانون الإنساني الدولي في ردها وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين حيثما أمكن ذلك.

وفي تحول في لهجته عن بعض تعليقاته الأسبوع الماضي، قال سوناك: “سنواصل دعوة إسرائيل إلى اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين. وأكرر كلمات الرئيس بايدن: كديمقراطيات، نحن أقوى وأكثر أمانًا عندما نتصرف وفقًا لسيادة القانون".