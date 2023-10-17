سريلانكا تلقي القبض على 27 صيادا هنديا

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ألقت قوات البحرية في سريلانكا القبض على 27 صيادا هنديا وصادرت قواربهم إثر مزاعم بتسللهم إلى مياه سريلانكا والصيد قبالة مقاطعة "منار".



وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية الاثنين أن الصيادين في ولاية "تاميل نادو" الهندية، نظموا إضرابا مفتوحا اعتراضا على الواقعة، فيما أكدت السلطات الهندية عملها على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة وطالبت الصيادين بإنهاء الإضراب الذي يؤثر على حياة قرابة 15 ألف شخص.



وتقترح سلطات ولاية "تاميل نادو" استعادة جزيرة "كاتشاتيفو" التي سلمتها الهند إلى سريلانكا بموجب "الاتفاقية البحرية الهندية - السريلانكية"، أو الوصول لاتفاق طويل الأجل مع سريلانكا لتمهيد الحصول على حقوق الصيد الشرعي للصيادين الهنديين في المنطقة.



يشار إلى أن البحرية السريلانكية قتلت أكثر من 600 صياد هندي بزعم تعديهم على مياهها خلال العقود الماضية، ورغم توقف عمليات القتل خلال السنوات القليلة الأخيرة إلا أن سريلانكا توقفت عن إعادة القوارب. وصادرت سريلانكا 22 قاربا وألقت القبض على 137 صيادا هنديا منذ بداية العام الجاري.