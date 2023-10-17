رفع 250 طن قمامة وتنفيذ 19 معاملة بالمركز التكنولوجى المتنقل بمركز المحلة

الغربية – عادل ضرة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، أنه فى إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز المحلة، تم تنفيذ عدد من الأعمال الخدمية تحت إشراف نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية

وقال فى بيان له، أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة على الطرق الرئيسية ومداخل القرى، وبلغ إجمالي ما تم رفعه خلال تلك الحملات، بواسطة متعهدى القمامة 250 طن قمامة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 19 معاملة بالمركز التكنولوجى المتنقل بالوحدة المحلية للمعتمدية بالإضافة إلى البدء فى تجهيز معرض للسلع الغذائية المخفضة بنطاق الوحدة المحلية بقرية محلة أبو على.

كما تم إصلاح خط مياه الشرب بالبنوان الناتج عن كسر مفاجئ لماسورة مياه الشرب بطريق 71 أمام قرية سيدى حمود.