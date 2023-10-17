رصف الشوارع بالإنترلوك وحملات نظافة بمدن و مراكز الشرقية

كثف رؤساء المدن والمراكز بمحافظة الشرقية ، جهودها فى التصدي للتعديات علي الأرضي الزراعية، بالإضافة إلى حملات نظافة ورصف الشوارع بالإنترلوك.

وقامت رئاسة مركز ديرب نجم، بشن حملة إزالة بعزبة حرب التابعة للوحدة المحلية أسفرت عن إزالة سور وحجرة بالدبش الأبيض على مساحة 12 سهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، واستكمالاً لأعمال التطوير الجارية بنطاق المحافظة، في حي ثان الزقازيق تم إستكمال أعمال قطع الفرمة والتجهيزات لتركيب بلاط الإنتر لوك بالشوارع الفرعية بحسن صالح ولكوظ ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتسيير حملات رش البعوض والناموس بمنطقة شارع الحدادين وأرض المحلج والشوارع الفرعية.

وفي سياق متصل ، قامت رئاسة المركز بمتابعة إستكمال أعمال خطه الرصف بشارع هندسه الرى حيث تم فرد الطبقة الأولى من السن فى جميع الشوارع بعد قطع الفرمه من معظم الشوارع ، وتم التنسيق مع إدارة الكهرباء بسرعة عمل اللازم نحو رفع الكابلات التى تسبب عائق فى أعمال الرصف لسرعة دخولها الخدمة.

ففي مركز ديرب نجم تم رفع الأتربة والسفوحة بعد كنسها من المداخل الرئيسية للمدينة مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومدخل الابراهيمية وبخروج سيارات رئاسة المركز لرفع القمامة من داخل شوارع المدينة تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق الداخلية حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وحفاظاً على البيئة،تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي من رصد أحد المزارعين المخالفين لقيامه بحرق قش الأرز بالأرض الزراعية على مساحة 12 قيراط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.