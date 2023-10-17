اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة تسليح القوات الأمنية وفقا للمرحلة الراهنة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 07:00 ص
رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة تسليح القوات الأمنية وفقا للمرحلة الراهنة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة تسليح القوات الأمنية وفقًا للمرحلة الراهنة ومتطلباتها.


ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان قوله: "السوداني ترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا للتسليح، واطلع خلال الاجتماع، على خطط وبرامج التسليح التي أعدتها اللجنة، بالإضافة إلى الأولويات المعتمدة في تسليح القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، كما شهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتعلقة بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن الأراضي الخاصة بالمعسكرات".


وشدد رئيس مجلس الوزراء - خلال البيان - على "ضرورة أن يكون تسليح القوات الأمنية وفقاً للمرحلة الراهنة ومتطلباتها، واستنادًا إلى خطط الحكومة لتنمية قدرات القوات العراقية، من أجل تأدية مهامها على أفضل وجه".







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