رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ الفيوم يضعان حجر الأساس للمقر الجديد للهيئة بالمحافظة

كتب أحمد إسماعيل

زار المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته للمحافظة، لافتتاح فعاليات ندوة تثقيفية لأعضاء الشئون القانونية بالمحافظة والمديريات الخدمية والوحدات المحلية التابعة لها، للتوعية بطرق الحفاظ على المال العام وحق الدولة والشعب، ورفع كفاءة الجهاز الادارى للنهوض بالمستوى الفني وتطوير العمل، وكذا وضع حجر الأساس للمقر الجديد لهيئة قضايا الدولة بالمحافظة.

وافتتح المستشار الفخراني خلال الزيارة وحدتي التحول الرقمي بفرعي الفيوم أول وثاني.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار عبدالرزاق شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عضو المجلس الأعلي للهيئة، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد لشئون الأبنية، والمستشار أحمد سعد المشرف علي مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد العناني الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة، والمستشار محمود مسعد نائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، وعدد من مستشارى الهيئة.

تناول اللقاء، بحث سبل التعاون المثمر والبناء بين محافظة الفيوم وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد والمجتمع بشكل إيجابي، كما تمت مناقشة العديد من القضايا الحيوية المهمة ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه رحب محافظ الفيوم، برئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له على أرض المحافظة، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به الهيئة للحفاظ على الحق والمال العام، موجهاً الشكر لرئيس الهيئة وأعضائها على التعاون الدائم والمستمر بين الجهتين، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر تنظيم هذه الدورة التدريبية.

وأشار محافظ الفيوم، خلال اللقاء، الى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، والقضائية للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وكذا حماية المال العام، مؤكداً أن مصرنا الغالية تحيا تحت مظلة القضاء العادل وتمضى قُدماً في إطار من القانون وإرساء مبادئ الحق والعدل، ولا تزال بخير بقضائها الشامخ، وجيشها الأبي، وشرطتها الواعية، في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما، أعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن بالغ سعادته، بالتعاون الدائم مع محافظة الفيوم، موجهاً الشكر لمحافظ الفيوم، على حرصه المستمر لتقديم كافة أوجه الدعم لأعضاء الهيئة، وتمني له التوفيق والسداد في قيادته وإدارته للمحافظة، مؤكداً حرص الأجهزة القضائية على إقامة العدل والحكم بين الناس بالحق، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين.

وقد تبادل الطرفان الدروع التذكارية بينهما.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.