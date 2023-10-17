رئيس مدينة القصير يناقش خطة مواجهة الأزمات والأخطار الناتجة عن السيول

البحر الأحمر - عماد عرفة

ترأس اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير ، اجتماعا تنسيقا مع كافة الجهات المعنية بالمدينة لمناقشة خطة المدينة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول.

وأكد بيان من مجلس مدينة القصير، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال موسم الشتاء.

ووجه رئيس المدينة بإدارة الأزمة على أن يكون التواصل على مدار الـ 24 ساعة، لسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة، كما أكد رئيس مدينة القصير على ضرورة حصر كافة وسائل الإعاشة والإقامة بمركز الإغاثة ومراكز الشباب، وتوفير المخزون السلعي من المواد الغذائية، لضمان توفير غذاء امن للمواطنين.