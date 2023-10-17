رئيس مجموعة اتصالات: نسعى لتطوير منظومة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بمصر

دبى ـ هبة السيد

أعلن المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لمجموعة "اتصالات من e&"، توقيع اتصالات مصر، اتفاقية تعاون مع المشرق مصر، لتعزيز وتطوير منظومة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بما يسهم فى دعم توجهات الدولة تجاه تعزيز الشمول المالى.

جاء ذلك على هامش النسخة 43 من معرض جيتكس جلوبال، المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتمثل هذه الشراكة دمجاً بين قطاعي الاتصالات والخدمات المصرفية، يهدف إلى توفير تجربة مستخدم عبر تطبيق ماي اتصالات ، تتيح للعملاء إمكانية فتح حساب للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، بدون رسوم أو حد أدنى للإيداع والحصول على بطاقة تحمل علامة تجارية مشتركة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية الشاملة التي سيتم إطلاقها في المستقبل كإصدار البطاقات الائتمانية، والحصول على قروض، وربط الشهادات والودائع.

وقال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات من e& فى مصر: "يأتي هذا التعاون في إطار رؤية الشركة للتحول إلى مجموعة للتكنولوجيا والاستثمار، وبذلك سيتمكن المستخدمين من فتح حسابات بنكية باستخدام تطبيق "ماى اتصالات" وزيارة أقرب فرع اتصالات، وستجعل هذه الخدمة من عملية الحصول على الخدمات المصرفية أكثر سهولة وراحة من أى وقت مضى".