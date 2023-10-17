حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات فى مدينة الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة الحواتم ومحيط موقف بنى سويف، والأسواق المجاورة للمنطقة.

وقال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم إنه تم التنبيه على رؤساء الاحياء لرفع كافة الإشغالات وتجنيب الباعة الجائلين رفع الأحجار التى تعوق الطريق بشكل فوري.

ولفت رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تجنيب 80 حالة من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية، وإزالة 24 حالة إشغال عبارة عن عوائق حديدية وخرسانية، وإزالة 12 حالة إشغال عبارة عن تندات وأرصفة مخالفة ومصادرة 80 حالة إشغال متنوعة من موازين وكراسى وخلافه.