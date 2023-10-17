اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 02:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات فى مدينة الفيوم.. صور

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 01:52 م
حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات فى مدينة الفيوم.. صور حملات الازالة
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة الحواتم ومحيط موقف بنى سويف، والأسواق المجاورة للمنطقة. 

وقال مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم إنه تم التنبيه على رؤساء الاحياء لرفع كافة الإشغالات وتجنيب الباعة الجائلين رفع الأحجار التى تعوق الطريق بشكل فوري.

ولفت رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تجنيب 80 حالة من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية، وإزالة 24 حالة إشغال عبارة عن عوائق حديدية وخرسانية، وإزالة 12 حالة إشغال عبارة عن تندات وأرصفة مخالفة ومصادرة 80 حالة إشغال متنوعة من موازين وكراسى وخلافه.

 

image0






حملات الإزالة بالفيوم

إزالة التعديات

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة