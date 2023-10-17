جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية العباسة بمركز أبو حماد فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية لقرية العباسة مركز أبو حماد بالشرقية، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023/2024 وآليات الجامعة لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

ونفذت القافلة تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى بقيادة الدكتور حسين عبد الطيف مدير المستشفى البيطرى والدكتور محمد عبد الله غنيمى والدكتور أحمد علاء الدين.

كما تم الكشف على 208 حالات حيوانات، 2465 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة " والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى وتنمية الثورة الحيوانية.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.

كما شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب حفل استقبال الطلاب الجدد للدفعة الواحدة والثلاثين بكلية التمريض للعام الجامعى 2023/2024، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وإشراف وتنظيم رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.