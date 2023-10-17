تعليم القاهرة تطلق مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس الابتدائية

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء أعمال المبادرة الرئاسية للصحة والمتعلقة بتنفيذ مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية بالمدارس استكمالاً للندوات التثقيفية يقوم بها كل من (وزارة الصحة والسكان - معهد التغذية - الهيئة العامة للتأمين الصحى) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

وتم عقد عدة ندوات تثقيفية للمعلمين وأولياء الامور بمدارس المرحلة الإبتدائية بالقاهرة لزيادة الوعى بالتغذية السليمة أكل من المعلمين وأولياء الآمور وذلك من 15/10/2023: 17/10/2023.

وأوضح أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن دور المدرسة لا ينفصل عن دور الأسرة فى رفع الوعى الصحى للطلاب واكتساب المعلومات الصحية عن صحة الأطفال وتغذيتهم لذلك تم عقد ندوات تثقيفية لأولياء الأمور والمعلمين بمدارس القاهرة بأن التغذية الجيدة هى حجر الأساس لبقاء الطفل ونموه إذ بتمتع إلأطفال الذى يحصلون على تغذية جيدة بقدرة أفضل على النمو والتعلم واللعب و المشاركة فى مجتمعاتهم المحلية ، كما أنهم أكثر قدرة على تحمل الأزمات ومع ذلك لا يحصل العديد من الأطفال حاليا على التغذية ألتى يحتاجونها لك يحيوا ويزدهروا.

ومن هنا تم انطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية للتوعية الغذائية لأبنائنا الطلبة ومقاومة آمراض سوء التغذية، بأفتتاح حملة التوعية التغذوية بمدرسة ( القبة الفداوية) الإبتدائية بإدارة الوايلى التعليمية

وتم عقد ندوة تثقيفية بحضور أولياء الأمور والمعلمين للتوعية بآهمية علاج آمراض سوء التغذية للأطفال فى المدارس والكشف المبكر عن أمراض السمنة - الانيميا وكذلك تم الفاء الضوء عن آلآهتمام بالصحة العامة للأطفال وكيفية الحفاظ عليها والقضاء على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية.

وفى نهاية الندوة تم التوجه بالشكر لكل الجهات المشاركة والداعمة فى هذه المبادرة وكل القائمين عليها للجهد المبذول، كما تم الشكر لأولياء الأمور الحاضرين فى الندوة لحرصهم على التواجد من أجل صحة أفضل لأبنائهم.