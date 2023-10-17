اليوم السابع
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تعرف على أسباب ارتفاع نصيب الفرد من الحبوب فى مصر عام 22/21

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 02:00 ص
تعرف على أسباب ارتفاع نصيب الفرد من الحبوب فى مصر عام 22/21 محصول القمح - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ارتفاع إنتاج الحبوب، حيث بلغ نحو 23.4 مليون طن عام 2021/2022، مقـابل 23.0 مليون طن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول الأرز بنسبة 1.4%،  وبلـغ متوسـط نصيب الفرد من انتاج الحبوب 296.6 كجـم عام (2021/2022) مقابل 291.9 كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6%.
 
وقالت البيانات، إن إنتاج الأرز بلغ 4.3 مليون طن عام (2021 / 2022) مقـابل 4.2 مليون طن عام ( 2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.4% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 4.0% خلال هذا العام. 
 
بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 28.7 كجم عام 2021/2022، مقابل 28.3 كجم عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 1.4%، وبلغ إنتـاج الخضروات 23.3 مليـون طـن عـام 2021/ 2022 مقـابل 21.3 مليـون طـن عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 9٪، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الخضـروات 80.7 كجـم عـام 2021 / 2022، مقــابــل 74.0 كجــم عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة قدرها 9.1%، وبلغ إنتاج الفاكهة 12.99 مليون طـن عام 2021/2022 مقابل 11.63 مليون طـن عام 2020/2021 بنسبـة زيادة قدرها 11.7٪، كما بلغ متوســط نصيب الفرد من الفاكهة 65.6 كجم عام 2021 / 2022 مقابـل 58.7 كجـم عـام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 11.8%.






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الارز



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