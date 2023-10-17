تجدد القصف المتبادل بين الجانبين اللبنانى والإسرائيلى عبر حدودهما المشتركة

وقام الجانب اللبنانى بإطلاق قذائف استهدفت مستعمرة المطلة في الجانب الاسرائيلي بالقطاع الأوسط للحدود اللبنانية الجنوبية، وهي المستعمرة التي تم إخلاؤها من ساكنيها منذ بداية التوتر وتم إعلانها منطقة عسكرية قبل عدة أيام.

وقصف الجانب الإسرائيلي الأراضى اللبنانية وأصاب عدة طرق بين الضهيرة والعديسة.

ويأتي ذلك بعد قصف إسرائيلي استمر منذ ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم لبلدة الضهيرة ومحيطها باستخدام قنابل فسفورية في هجوم هو الأعنف من الجانب الاسرائيلي منذ بداية التوتر.