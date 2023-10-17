تاريخ الدم.. توثيق لجرائم إسرائيل بحق المدنيين العزل

لم تكن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فى مستشفى المعمداني بقطاع غزة هي الأولى من نوعها، وإنما تمثل امتدادا لسلسلة من المجازر التى اقترفها بحق المدنيين العزل وعلى رأسها النساء والأطفال.
ونستعرض فى السطور التالية عددا من المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مر تاريخها، في العديد من الدول العربية وأبرزهم فى فلسطين
- يوليو 1948: مذبحة اللد وأسفرت عن استشهاد 426 شخصا
- أكتوبر 1956: مذبحة كفر قاسم وأسفرت عن استشهاد 49 مدنيا
- نوفمبر 1956: استشهاد 250 فلسطيني فى مجزرة خان يونس
- نوفمبر 1956: استشهاد 111 شخص جراء مذبحة رفح
- أبريل 1970: استهداف الأطفال فى مدرسة بحر البقر بالشرقية وأسفر عن استشهاد 30 تلميذا
- أكتوبر 1990: مذبحة الأقصى الأولى وتسفر عن مقتل 21 وإصابة 150
- أبريل 1996: استهداف سيارة إسعاف مدنية في جنوب لبنان يسفر عن مقتل امرأتين و4 أطفال
- سبتمبر 1996: مذبحة الأقصى الثانية وأسفرت عن مقتل 51 فلسطينيًا وإصابة 300
- سبتمبر 2000: مذبحة الأقصى الثالثة وقتل فيها مئات الفلسطينيين المدنيين العزل وأبرزهم الطفل محمد الدرة
- أبريل 1996: مجزرة قانا الأولى وأسفرت عن مقتل 106 من المدنيين
- يوليو 2006: مجزرة قانا واستشهد خلالها 55 شخصا معظمهم من الأطفال
- يوليو 2014: مجزرة عائلة البطش وأسفرت عن مقتل 18 مدنيا فلسطينيا
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