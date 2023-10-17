ويعقد هذا الاجتماع، الذى يستمر حتى غدا الأربعاء، لأول مرة فى الجزائر منذ إطلاقه في سنة 2001 بمبادرة من وزيرة خارجية السويد آنذاك الراحلة آنا ليند.

وتشارك مصر في هذا الاجتماع ممثلة فى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، الدكتور محمد البدرى، الذى وصل أمس الاثنين إلى الجزائر.

ويشهد هذا الاجتماع مشاركة حوالي 20 وزير خارجية، بالإضافة إلى نواب وزراء ومسؤولين حكوميين كبار عن المجموعتين الأفريقية والأوروبية، إضافة إلى العديد من الشخصيات التي ترأس هيئات مهمة تابعة للاتحاد الأفريقي.

كما تشارك في أعمال هذه الدورة حوالي 30 دولة تشمل دول شمال أوروبا الخمس وهي: السويد والدنمارك والنرويج و فنلندا وأيسلندا إلى جانب مجموعة كبيرة من الدول الأفريقية تمثل مختلف مناطق القارة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز الحوار والتشاور بين الدول الأفريقية ونظيرتها من دول شمال أوروبا حول العديد من المسائل الهامة المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة والشراكة الاقتصادية، وتوطيد التعاون بينهما على مستوى الهيئات الدولية، لاسيما على مستوى الأمم المتحدة بغية المساهمة في تعزيز كل ما يمكن أن يسمح بتقوية النظام العالمي متعدد الأطراف وإيجاد السبل الكفيلة لمواجهة التحديات المترتبة عن تدهور المناخ وتزايد الهجرة والإرهاب العابر للحدود.

ويشمل برنامج هذه الدورة عددا من الأنشطة وبشكل خاص ثلاث ندوات؛ تتناول الأولى موضوع السلم و الأمن وتعزيز الحوار من أجل حلحلة النزاعات، وتخصص الثانية للشراكة الاقتصادية بين أفريقيا و دول شمال أوروبا، أما الثالثة و الأخيرة فستدور حول تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين المجموعتين داخل الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

كما تم تخصيص جلسة للشباب تتناول موضوع التربية في أفريقيا، بمشاركة مجموعة من الشباب الأفارقة ونظرائهم من دول شمال أوروبا، نظرا للمكانة التي تحظى بها فئة الشباب وتزايد دورهم في تسيير قضايا العالم المعاصر.